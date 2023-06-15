Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ebeveynlere yönelik olarak düzenlenen seminerler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evlendirme Salonunda ebeveynlere yönelik olarak "Ebeveyn ve Çocuk İletişimi" konulu seminer düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca okul hayatına başlarken onlara fırsat eşitliği sağlar. Bu nedenle okula gidemeyen çocuğun ev ortamında eğitim ihtiyacının karşılanması, gelişiminin desteklenmesi amacıyla annelerimize yönelik seminerler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.