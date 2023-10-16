Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Kadın çiftçilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi’nin kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nün her yıl 15 Ekim’de kutlanan ve dünya genelindeki kadın çiftçilerin katkılarını ve sorunlarını vurgulayan önemli bir etkinlik olduğunu belirten Beşikci, “Bizim bugün burada bulunma amacımız da bu zaten. Kadınların tarım işkollarında ne kadar büyük bir rol oynadığını hatırlamak ve onların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir aradayız. Kadınlar, dünya nüfusunu beslemede ve gıda üretiminde önemli bir rol oynar. Tarım sektöründe, toprak işleme, ekip biçme, hayvancılık, gıda üretimi ve daha pek çok alanda kadın çiftçilerin katkıları büyük ve vazgeçilmezdir. Ancak, birçok kadın çiftçi düşük gelir, erişim eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

Kadın çiftçilerin toprak sahipliği, finansmana erişim, eğitim ve teknolojiye erişim gibi alanlarda daha fazla desteklenmesi gerektiğini aktaran Beşikci, “Biz de bu konuda imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu hem kadın çiftçilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlar, hem de gıda üretimi ve tarım sektörünün daha sürdürülebilir ve verimli hale gelmesine katkıda bulunur. Kadın çiftçilerin katkılarını takdir etmek ve daha iyi bir gelecek için çalışmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyesi’nin Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan Eko Bina’da düzenlenen etkinliğe; Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu katıldı.