Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla ilkokul öğrencilerini sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla ilkokul öğrencilerini sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Gıda Denetim ekipleri, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kayapınar ilçesinde bulunan Şehit Elif Livan İlköğretim Okulu ile Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında kısa bilgiler verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere sunum yaparak gıda güvenliğinin önemini anlattı, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Sunumun ardından öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.