Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastanede yatmakta olan diyabet tanılı çocuklar için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında çocuklar palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri, dans ve birebir oyunlarla gönüllerince eğlendi. Gün boyunca devam eden programda pasta kesme merasimi de düzenlenerek, minik diyabet hastalarına moral dolu bir gün yaşatıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özer, diyabet hastası çocuklara moral sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine değindi. Özer, “Diyabet, çocuklarımızın hayatını etkileyen kronik bir hastalık. Ancak doğru tedavi ve moral desteğiyle sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün. Bugün düzenlediğimiz etkinlikle onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize” dedi.