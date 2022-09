Diyarbakır’da düğün ve özel günlerde kadınların en çok tercih ettikleri arasında yöresel kıyafetler geliyor.

Diyarbakır’da yüzyıllardır kadınlar tarafından tercih edilen rengarenk fistan ve abalar düğün ve kına gecelerinde en çok tercih edilen yöresel kıyafetler arasında. Özellikle tarihi Sur ilçesinde manifaturacılar tarafından üretilip satılan kıyafetler, başta düğünler olmak üzere özel günlerde kadınların vazgeçilmez giysileri arasında yerini alıyor.

Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesinde manifaturacılık yapan Yasemin Eyüboğlu, Avrupa’ya ihracat yaptıklarını ve bölgeye gelen turistlerin daha çok yöresel kıyafetleri tercih ettiklerini söyledi. Eyüboğlu, her yaştan vatandaşın buraya gelip kıyafet aldıklarını ifade ederek, “20 yıldır yöresel kıyafetler üretiyorum. Genelde mart aylarında yoğunluk başlıyor kültürel bir kıyafet olduğu için. Bunun yanı sıra da artık düğün sezonlarında da yoğunluğumuz çok fazlalaşıyor. Avrupa’ya da ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle bizim Kürt yerli turistlerimiz daha çok tercih ediyor. En çok satılan yöresellerimiz, Kürt yöresel kıyafetlerinin belli bir çizgisi vardır. Artık modelleştiler, her yıl iki veya üç tane değişik model çıkıyor. Eskiden mart ayındaki kutlamalarda daha çok tercih ediliyordu. Ama şimdi gelinlerde tercih ediyor, hem kınalarında hem de düğünlerinde kıyafetlerini alıyorlar. Her yaştan insanlar yöresel kıyafetleri alabiliyor” dedi.