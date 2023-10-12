Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dört kuşaktır saat tamiri yapan Aziz Camcı, 45 yıldır saatler içinde yaşayarak zamanı ayarlıyor.

Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde küçük bir dükkanda zamana dokunan Aziz Camcı (52), 1920-25’lerde atalarının yaptığı saat tamiri mesleğini kendisi ve diğer aile fertleriyle birlikte dört kuşaktır sürdürüyor.

Dijital çağda saat tamirini sürdürmeye çalışan aile, dededen aldıkları bayrağı çocuklarına devrederek zamanı ayarlamaktan vazgeçmiyor.

Mesleklerinin dede mesleği olduğunu, dededen, babaya, babadan da kendilerine kaldığını belirten Camcı, kendileri de çocuklarına devredeceklerini söyledi.

Ailece saatçi olduklarını ifade eden Camcı, “1920-1925 yıllarında dedem saatçilik mesleğini yapıyor. Dedem Ulu Camii’nin orada saatçi, şimdi amcamın oğlu işletiyor. Güzeliş Lokantası’nın bitişiğindeki saatçide amcamın oğlunun, az daha ilerisinde yeğenim Halil var, o da saatçi ve yan tarafta pasajın içinde amcamın oğlu var. Biz de dededen babaya saatçilik mesleğini yapıyoruz. 4 kuşaktır dönüyor” dedi.

“İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde yapamadıkları saatleri biz burada yapıyoruz”

“Saatçiliğe eskiden emek döküyordun, şimdiki saatlere sadece bir pil takıyorsun eski şefkati kalmamış” diyen Camcı, şöyle konuştu:

“Mekanik saatle uğraşıyorsun ama pilli saatle uğraşamazsın. Mekanik saatleri de bizden başka kimse yapamaz. Şimdiki saatçilerin çoğu saatlere pil takma, kayış takma ve cam takmadır. Ama bu (mekanik) saatleri söküp dağıtsın toplayamaz, herkes de açamaz. Biz yeri geliyor İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde yapamadıkları saatleri burada yapıyoruz. Dijital saate su girdiği zaman çöpe at ama bu (mekanik) saatler sen atmadığın müddetçe atılmaz, tamiri yapılır. Şimdiki akıllı saatlerin bizim meslekle alakaları yok. Şimdiki akıllı saatler telefondur, çark olayı yok. O saatleri biz yapamayız, anca telefoncular yapar.”

Duvar saatleri, masa saatleri her türlü saatti yaptıklarını aktaran Camcı, “Normalde bu saatin yapma süresi 15-20 dakika ama bizi 1,5 saat uğraştırdı. Başka arızaları da çıkıyor, belli olmuyor. Ama pil değişimi olan saatleri 5 dakikada takıp verebiliyoruz. Cam ise 10 dakikada takılıyor. İlk cep telefonları çıktığı zaman saat işi de biraz düştü. Şimdi hem aksesuar niyetine kullanılıyor hem de kolda saat gözüksün diye eski günlere dönülüyor. Ben 7 yaşında okuldan çıktıktan sonra babamın yanına gelirdim akşama kadar çalışırdım. Tamirat işini de 15 yaşından beri yapıyorum” diye konuştu.