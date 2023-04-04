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Proje sorumlusu Dilek Doğan Çetin, proje çerçevesinde amında kadınların çocuklarıyla birlikte sağlık taramasından geçirildiğini ve okuma yazma bilmeyenler için ayrıca kurs verildiğini söyledi.

Eğitimleri tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanacak kursiyerlere, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda iş imkanı sunulacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi’nde 18-35 yaş arası 50 kadına 720 saatlik dikiş eğitimi verilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayiyi Destekleme Vakfı iş birliğiyle Domlara yönelik hazırlanan, "Toplumun Görünmeyen Rengi Dom Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Toplumun Görünmeyen Rengi Dom Kadınlar" projesi ile iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadına dikiş eğitimi veriyor.

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