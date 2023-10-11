Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde doğal gaz kaçağı sanılan koku, bina sakinlerini sokağa döktü, ihbar asılsız çıktı.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde bir binanın bazı sakinleri, doğal gaz kaçağı sanılan koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde doğal gaz kaçağı olmadığını belirledi. AFAD ekipleri alanda detaylı çalışma yaptı.

Ekipler, bina sakinlerine gaz kaçağı olmadığını bildirerek bölgeden ayrıldı.