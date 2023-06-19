Diyarbakır ili ve ilçelerinde yaklaşık 3 bin 300 dönüm alanda fıstık yetiştiriciliği yapmakta olan 28 fıstık üreticisi bir araya gelerek “Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği”ni kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan birlik kuruluş tüzüğü bakanlıkça 8 Mayıs 2023 tarihinde onaylanarak birliğimiz resmi olarak tescillendi.

DTSO Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Diyarbakır İli Fıstık Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, DTSO Yönetim Kurulu üyesi Erdal Avşar katıldı.

Diyarbakır İli Fıstık Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Birtane yaptığı konuşmada, kentin gelecekteki 150 yıllık ekonomik yaşamını fıstık üretimiyle iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve kamu kurum/kuruluşları ile birlikte paydaşlarının destekleriyle fıstığı işleyip dünya pazarına en iyi şekilde pazarlayacaklarını dile getirdi.

Diyarbakır’da, özellikle tarıma elverişsiz alanları fıstık üretim alanına dönüştürerek işlenebilir ve ekonomik getirisi yüksek olan alanlara dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Birtane, “Hedefimiz, 10 yıl içerisinde 10 milyon fıstık ağacından oluşan fıstık üretim alanlarını oluşturarak tarımsal ekonomiye katkı sunmak. Diyarbakır’ın gelecekteki 150 yıllık ekonomik yaşamını fıstık üretimiyle iyileştirmektir. Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurum/kuruluşları olmak üzere, ilgili paydaşlarımızın destekleriyle fıstığı işleyip paketleyerek dünya pazarına doğrudan ulaştırmak suretiyle üreticilerimizin malının en iyi şekilde pazarlanmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

En büyük hedeflerinden birinin Diyarbakır’a yüksek oranda döviz girdisini sağlamak olduğunu söyleyen Birtane, “Diyarbakır ilinde bu hedeflerimize ulaştığımızda ortaya çıkacak artı değerlerimizi de şu şekilde sıralayabiliriz. İlk 10 yılda 10 milyon adet fıstık ağacının her birinden ortalama 5 kilogram ürün alınması durumunda 50 bin ton fıstık ürünü alınması ve bu ürünün kilogramını da 10 dolardan satıldığında yıllık gelirimiz toplam 500 milyon dolar olacaktır. Bir fıstık ağacından 7 yaşından başlayarak ortalama 180 yıl boyunca ürün alınabilmektedir. Dolayısıyla birim ağaç başına verim de her yıl ürün katlanarak artmaktadır. 10’uncu yıldan itibaren kentimiz ekonomisine yılda ortalama 50 milyar TL katkı sağlanacak. Direkt istihdama katkısı ise yaklaşık 60 bin kişi olacak. Dolaylı istihdamla birlikte bu rakam 90 bin seviyesine kadar çıkacak. Köyden kente göç önleneceği gibi tersine bir göçle kırsal yaşamı yeniden canlandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Hayata geçirilen proje ile Diyarbakır ve çevre illerin iklimine ve çevrenin korunmasına olumlu katkı sağlanacağını aktaran Birtane, şunları kaydetti:

“Fıstık ağacının ortalama ömrünün yaklaşık 250 yıl olduğu ve yaklaşık 180 yıl kesintisiz ürün verdiği düşünüldüğünde ilimiz genelinde oluşturacağımız fıstık alanları ile hem kent ekonomisi geliştirilmiş olacak. En önemlisi de mikro düzeyde Diyarbakır ve çevre illerin iklimine ve çevrenin korunmasına olumlu katkı sağlanmış olacak. Bu kadar önemli ve ekonomiye pozitif katkı sunacak olan bu projemizin hayata geçebilmesi sadece biz Diyarbakır İli Fıstık Üreticileri Birliği’nin çabaları ile oluşmayacak. Bu projenin başarısı için başta merkezi hükümet olmak üzere, Diyarbakır’daki tüm kamu kurumlarının, meslek odalarının ve STK’ların gücüne ve desteğine ihtiyaç vardır. Bu proje Diyarbakır halkının bir projesidir. Bu nedenle de diyoruz ki; kentimizdeki tüm kesimlerden bu projemize sahip çıkmalarını ve gerekli tüm destekleri sunmalarını bekliyoruz. Fıstık Üreticileri Birliği olarak; bu kadar önemli bir projeye tüm kentin ve merkezi hükümetin gerekli destekleri sunacaklarına inanıyoruz.”