Diyarbakır İnşaat ve müteahhitler Derneği (DİMDER) başkanı Aziz Elaldı, Büyük Şehir Belediyes'ine bağlı DİSKİ’nin alt yapı çalışmaları sürecinde kendilerini sıkıntıya uğrattığını ve bu konuda müteahhitlerin sıkıntı yaşadığını iddia etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, bölgede yapım aşamasında olan inşaatlar için DİSKİ Genel Müdürlüğü ruhsat aşamasında yapılacak yerler için atık su ve temiz su kanalizasyon yapımı için müteahhit firmalardan harç talep ettiğini ve bu harçları da aldığını belirterek, "Lakin inşaatlarımız bitme aşamasına gelince altyapının mümkün olan zamanda yetişmeyeceğini öne sürerek yapım için gerekli olan malzemeleri size temin edelim işlerin sorumluluğu ve işçiliği sizde olsun diyerek müteahhit firmalarımıza kendi işlerini yaptırıp oluşabilecek problemleri firmalarımıza yüklemeye çalışıyorlar" diyerek dert yandı.