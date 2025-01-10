Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilim Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "Dijital Sektörlerde NEET’lerin İstihdamının Arttırılması Projesi"nin kapanış etkinliği, yerel kurumlar, STK’lar ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kent ekonomisinin geleceği olarak gördükleri genç nüfusa daha iyi eğitim verilemediğini ve istihdama katılımda zorlanıldığını belirtti. Kaya, “Gençlerimiz iş aramaktan vazgeçiyor, işletmeler ise nitelikli iş gücüne ulaşamıyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Hele ki gittikçe dijitalleştiğimiz, yeni nesil işlerin geliştiği günümüzde gençlerin ekonomiye katılımı çok önemli. Bunun için yerelde yeni modeller çalışmalıyız ve özel politikalar geliştirilmesi için de girişimlerde bulunmalıyız” şeklinde konuştu.

DTSO Proje Birimi Uzmanı Lezgin Yalçın ise, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Gençlik ve Değişim Derneği ortaklığında, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır İşkur İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projede 1.200 gence ulaşıldığını, bunlardan 177’sine uzun süreli eğitimler ve iş arama destekleri verildiğini belirtti. Yalçın, eğitim programlarının yanı sıra yarışmalar ve eşleştirme çalışmalarının da yapıldığını ifade etti.

Saha çalışmasının sonuçlarını da DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok tarafından paylaşıldı. 18-29 yaş arasındaki 627 genç ile yapılan görüşmelerde, gençlerin iş bulmada zorluk çektikleri, eğitim aldıkları alanların iş bulmalarını kolaylaştırmadığı ve ekonomik sorunlar nedeniyle eğitim ve sosyal etkinliklere katılamadıkları ifade edildi. Ayrıca, gençlerin büyük bir kısmının mesleki yeterliliğe sahip olmadığı vurgulandı.

Etkinlik, yerel kurumlar, belediyeler, STK’lar ve gençlerin değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.