DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi tarafından karşılanan Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, tesisi gezerek depremin etkilerini inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Genel Sekreter Çiftçi, depremin etkilerini görmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait Dicle Barajı Pompa İstasyonunu ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente içme suyu sağlayan ana su şebekesi ve pompa istasyonunda incelemede bulundu.

Diyarbakır’a yurtiçi ile yurt dışından 215 tır ve kamyonet yardım ulaştırıldı

Diyarbakır’a yurtiçi ile yurt dışından 215 tır ve kamyonet yardım ulaştırıldı

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