Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kent tarımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalar, “Diyarbakır’ımızda sulanabilen arazimiz şu anda 1 milyon 380 bin dekar civarında. Silvan Barajı da tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar sulanmış olacak. Toplam olarak 4 milyon 200 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak” dedi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kent tarımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalar, “Diyarbakır’ımızda sulanabilen arazimiz şu anda 1 milyon 380 bin dekar civarında. Silvan Barajı da tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar sulanmış olacak. Toplam olarak 4 milyon 200 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak” dedi.

Diyarbakır tarımında devlet desteğiyle sulama alanları artarken, desteklerle basınçlı sulamayla enerjide yüzde 50, su tüketiminde de yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor. Tahıl üretiminde geçen yıla göre artış yaşanırken, genel ortalamada il genelinde yüzde 20-25 arasında bir kayıp bulunuyor. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, devlet destekleriyle kent tarımında iyileşmeler olduğunu, baraj projelerinin tamamlanmasıyla 4 milyondan fazla tarım arazisinin sulanacağını ve verimde artışın devam edeceğini belirtti.

Müdür Atalar, bu yıl geçen seneye oranla yüzde 30 daha fazla yağış aldıklarını açıkladı. Buna rağmen uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 eksiklerinin olduğunu söyleyen Atalar, “Kayapınar, Bağlar, Çınar, Bismil ve Sur’un da büyük bir kısmında kuraklık ciddi oranda hububat tarımını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 700 bin dekarın biraz üzerinde bir alan bundan etkilendi. Bunun dışında Diyarbakır genelinde 2 milyon 800 bin dekara yakın sadece buğday ekim alanımız var. Buralardaki verimlerde anlattığımız alanın dışındaki yerlerde çok ciddi sorun yok. Genel itibariyle yüzde 20 ile 25 arasında il genelinde kaybımız gözüküyor. Buğdayda rekoltemiz bu yıl 700 bin tonun biraz daha üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene 550 bin tondu. Arpa, buğdaya göre kısmen daha iyi oldu. Ortalamamız iyi” dedi.

“600 bin dekar civarındaki mercimek alanımız 800 bin dekara yaklaştı”

Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık tarafından yapılan projelerle mercimek tarımını geliştirmek adına 310 ton tohumluk mercimeği çiftçiye dağıtıklarını hatırlatan Atalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun da meyvesini gördük. Yaklaşık olarak 600 bin dekar civarındaki mercimek alanımız 800 bin dekara yaklaştı. Dolayısıyla bu yıl 120 kilo ile 200 kilo arasında bölgeye verim ortalamamız oldu. Bu oldukça iyi bir rakam. Mercimek de arpayla beraber çiftçimizin yüzünü güldürdü. Diğer önemli bitkilerimizden pamuk tarımı geçen yıl 552 bin dekar alanda gerçekleşti. Bu yıl piyasadaki pamuk fiyatlarının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle çiftçimiz pamuğa yöneldi. Yaklaşık yüzde 38’lik bir alansal artış oldu. Şu an Çiftçilik Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) girişler tamamlamak üzere. Yaklaşık olarak 800 bin dekara yakın pamuk ekim alanına ulaştı. Bu da ciddi bir rekolte artışına sebep olacak.”

“Basınçlı sulama sistemleri için üreticilerimize 68 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik”

Son zamanlarda çiftçinin daha da modern teknikler kullanma noktasına doğru yöneldiğini ifade eden Atalar, “Basınçlı sulama sistemini pamukta tercih eder hale geldi. Bulunduğumuz yerde 5 bin dönümlük pamuk tarlası tamamen basınçlı sulama sistemiyle sulanmaktadır. Bu, enerji maliyetlerinde yüzde 50 oranında, su tüketiminde de yine aynı şekilde yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlamaktadır. Bu da çiftçi için çok büyük bir avantaj. Bu en az verime de yüzde 20 artış söz konusu oluyor. Biz de bakanlık olarak bu yılki üreticilerimizle beraber 2 bin 136 çiftçimizi yaklaşık olarak 294 bin dekar alanda basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Bunun için de üreticilerimize 68 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Diyarbakır’da pamuk gelişimiyle tekstil sektörü de önem kazanmaya başladı”

Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diyarbakır’da pamuk bu kadar gelişme kaydederken beraberinde de tekstil sektörü de önem kazanmaya başladı. Diyarbakır’ımızda sulanabilen arazimiz şu anda 1 milyon 380 bin dekar civarında. Silvan Barajı, toplamda 8 barajdan oluşuyor. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde bunlar da tamamlanacak. Yapımı tamamlanan Dicle Kral Kızı barajlarımız var. Onlarda 220 kilometrelik ana su hattıyla Mardin ilimize kadar suyu taşıyorlar ve onlarda o kanaldan 1 milyon 100 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak. Bu sene Devlet Su İşleri (DSİ) 10’uncu bölgeyi açıyor. Silvan Barajı da tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar sulanmış olacak. Toplam olarak 4 milyon 200 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak.”