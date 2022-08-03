Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır’da bulunan Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Ankara’daki Alevi derneklerine karşı yapılan saldırıdan dolayı dayanışma ve geçmiş olsun için DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'ne ziyarette bulundu.

DEVA Partililer, derneğin Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Atlı ve diğer dernek yöneticileri ve üyeleri tarafıdnan karşılandı.

Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırılarılardan dolayı Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şubesini olarak ziyaret ettik. Geçmiş olsun ve dayanışma dileklerimizi ilettik. Yapılan saldırılar tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır" ifadelerine yer verd,