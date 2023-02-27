Diyarbakır’da depremzede öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

Diyarbakır’da depremzede öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Selahattini Eyyubi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunda kalan depremzede öğrencilerinin sınava hazırlanmaları amacıyla DYK açıldı. Depremden sonra okulların kapalı olmasından dolayı öğrencilerin eksiklerini tamamlayabilmeleri için açılan kursun, depremzedelerin yurtta barındığı sürece devem edeceği belirtildi.

Kursla ilgili açıklamalarda bulunan DYK sorumlusu Muzaffer Erdem, hafta sonları 12 saat şeklinde 6 branşta ders verdiklerini kaydetti. Erdem, "Kurslarımız hafta içi Bakanlığımızın talimatıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde hızlıca 8. sınıf öğrencilerimize DYK açtık. 6 branştan öğretmenlerimizle gönüllü olarak hızlıca çocuklarımıza eğitime başladık. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Hafta sonları derslerimiz var, 12 saat ders süresi her branştan 2 saat şeklinde oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Dicle Üniversitesinde bulunan yurtta kursumuzu açtık, çadır ve konteyner kentlerde de planlamasını yaparak açacağız" dedi.

Kahramanmaraş’tan geldi, derslerine başladı

Kahramanmaraş’tan gelen depremzede Halil İbrahim Kaya, sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Kaya, "Deprem nedeniyle Kahramanmaraş’tan geldik, buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada bize sahip çıktılar, yurda yerleştirdiler, okuluma devam ediyorum. Ben annem, kardeşlerim geldik; babam ise orada çalışıyor. 8. sınıf, LGS’ye hazırlanıyoruz diye burada kurs açtılar, hepsinden Allah razı olsun, çok mutluyum" diye konuştu.

Diyarbakır’da yaşayan ve evleri ağır hasarlı olan Devrim Murat Saz, destek çıkanlara teşekkür ederek birçok faaliyette bulunduklarını kaydetti.