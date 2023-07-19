Kayapınar Belediyesi, depremzede ailelerin 7-14 yaş arası çocuklarına yönelik “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde yüzme kursu başlattı.

Kayapınar Belediyesi “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesiyle, konteyner kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için yüzme kursu düzenledi. Belediyeye bağlı 2’si Kapalı 4 yüzme havuzunda bugün 7-14 yaş arasında kız ve erkek depremzede çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Kursa katılan depremzede öğrencilere yüzme ekipmanları dağıtıldı. Çocukların depremde yaşadıkları travmadan uzaklaştırılmasının da hedeflendiği kurslar, yaz boyunca devam edecek.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, depremlerden en çok etkilenen çocukların yaşadığı travmayı en aza indirmek amacıyla yüzme kursu düzenlediklerini söyledi.

Kurslarda uzman eğitmenlerin depremzede ailelerin çocuklarına yüzme öğreteceğini vurgulayan Karaman, “Kayapınar Belediyesi olarak konteyner kentte misafir ettiğimiz depremzede ailelere bu zorlu süreçte her türlü desteği sağlamanın gayreti içindeyiz. Depremlerden en çok etkilenen çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Bu çerçevede ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile başlattığımız yüzme kursunda uzman ekiplerimiz, çocuklarımıza yüzme öğretecek ve onların aynı zamanda ruhen ve fiziken sağlıklı bireyler olarak gelecek günlere umutla bakabilmelerine olanak sağlayacak” dedi.