Diyarbakır’da depremzede öğrencilere yönelik "Mini Eğitim Kampüsü" kuruldu.

Diyarbakır’da depremzede öğrencilere yönelik "Mini Eğitim Kampüsü" kuruldu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bin 978 çadırın olduğu Silvan Yolu Çadır Kent’te barınan depremzede ailelerin çocukları için oluşturulan 4 anasınıfı, 1 özel eğitim sınıfı, 4 psikososyal destek çadırı, 1 DYK kursu ve 2 halk eğitimi çadırı, 1 kütüphaneden oluşan “Mini Eğitim Kampüsü” kuruldu.

756 vatandaş ve 176 öğrenci faydalanacağı ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler kendi okullarına 1 Mart itibari ile taşıma servisleri ile taşınacakken, hafta sonu düzenlenecek olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na (DYK) katılacak öğrencileri taşıma servisleri ile bulundukları okullardaki kurs merkezlerine taşınmaları da devam edecek. Çadır kentte ayrıca üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ders verilen çadırda kuruldu. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, anasınıfının şu an aktif olarak çalıştığını, kursların ve kütüphanelerinde bugün itibariyle faaliyete girdiğini söyledi. Çapras, “Yarın okullar açılıyor. Çadır kentte kalan öğrenciler de taşımalı eğitim çerçevesinde okullarına taşınacak. İnşallah yarından itibaren çocuklarımızı okullarıyla buluşturacağız" dedi.

Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Muhammet Gezer, depremde evlerinin hasar aldığı için eve gidemediklerini söyledi. Gezer, “Depremde evimiz ağır hasar aldı bizde çadır kente geldik. Burada DYK kursları açıldı iyi oldu, liseye geçişimiz için memnun olduk” diye konuştu.