Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da göçük altında kalıp yaralı olarak kurtarılan İbrahim Yaşar’a (14) Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde Karagöz-Hacivatlı doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da göçük altında kalıp yaralı olarak kurtarılan İbrahim Yaşar’a (14) Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde Karagöz-Hacivatlı doğum günü sürprizi yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde göçük altında kalan yaralılar birçok farklı ildeki hastanelere sevk edildi. Enkaz altından sağ olarak kurtarılan İbrahim Yaşar (14) ve 2 kardeşi, Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesine tedavileri yapılmak üzere getirildi.

Hastanede tedavi altına alınan Yaşar’ın doğum gününü, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal sürpriz yaparak kutladı. Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen doğum günü sürprizi, Karagöz-Hacivat karakterleri ile kutlandı. Yaşar’ın yeni yaşı pasta kesilerek kutlandı ve kendisine hediye verildi. Sürpriz doğum gününe hastanede görevli doktorların bir kısmı da katıldı.