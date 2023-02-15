"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan binalarla ilgili "Yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 53 şüpheliden 14’ü serbest bırakıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan binalarla ilgili "Yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 53 şüpheliden 14’ü serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 59’a yükseldi. Düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi serbest bırakıldı, 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.