Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da yaralar hızla sarılıyor. 7 binanın enkazında başlatılan çalışmalar sona ererken, depremde 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı. Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve millet top yekün depremden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır’da yaralar hızla sarılıyor. 7 binanın enkazında başlatılan çalışmalar sona ererken, depremde 407 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı. Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve millet top yekün depremden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, AFAD, Kızılay ve tüm gönüllü yardım kuruluşları desteği ile 4 ilçe merkezinde toplam 9 noktada çakır kentler kuruldu. Koşuyolu Park, Nevruz Parkı, DESOP yanı,

Kent Meydanı, Park 75, Sümer Park, Kurşunlu Camii, İl Jandarma Komutanlığı, hastane, lojmanlar olmak üzere bir çok yerde toplam 2 bin 913 çadır kuruldu. Kurulan çadırlarda 6 bin 560 kişinin barındığı belirtildi.

185 bin kişi barınma alanlarından faydalandı

Diyarbakır’da depremin hemen ardından kamu kurumlarına ait sosyal tesisler, belediyelerin okuma salonları, parklarda bulunan tek katlı barınma alanlarında 185 bin 999 kişi faydalandı. Barınma alanlarından faydalanan depremzedelere üç öğün yemek verilerek, tüm ihtiyaçları karşılandı.

Arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam etti

Depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti. Koordinasyon merkezlerinde oluşturulan 731 personel, 99 araç ile gece gündüz çalışmalar sürdü. Yaralı olarak çıkarılan ve enkaz alanında bulunan yaralılara müdahale etmek üzere 351 personel 96 araç ile aralıksız çalıştı. Tüm kurumların desteği ile Diyarbakır’da 13 bin 328 personel bin 243 araç ile afet görevlendirmelerinde bulundu.

3 milyon 696 bin öğün yemek dağıtıldı

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda kurulan kriz merkezi bünyesinde oluşturulan çalışmalarda il genelinde 52 bin 427 battaniye depremzedelere ulaştırıldı. İlk günden itibaren depremzedeler için kaynayan kazanlardan 3 milyon 696 bin 750 öğün yemek dağıtıldı. 2 bin 46 ısıtıcı, 7 bin 726 nevresim ve çarşaf, 4 milyon 155 bin 450 soğuk ve sıcak içecek, 4 milyon 236 bin 500 adet su ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Depremzedelere psikolojik destek verildi

Diyarbakır’da depremden etkilenen vatandaşlara 249 personel ve 39 araç ile 21 bin 700 kişiye psikososyal destek verildi. Uzmanlar gözetiminde verilen destek ile vatandaşların deprem psikolojisini atlatmaları sağlandı. Bu hizmet ile kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlara katkı sunuldu. Depremde psikolojisi bozulan vatandaşlara çeşitli etkinlikler yapılarak destek verildi.

Diyarbakır kendisi yaralıyken, diğer illere el uzatmayı ihmal etmedi

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Diyarbakır güzel bir yardımlaşma örneği ile sağladığı koordinasyonlarla depremzedelerin yaralarını kısa sürede sararken, kendi yaralarının yanı sıra diğer illere de yardım elini uzattı. Diyarbakır’dan depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine resmi kurumlar tarafından 80 kamyon, 59 iş makinası, 19 binek araç, 19 tır ve 5 tanker olmak üzere toplam 182 araç gönderildi. Yeni resmi kurumlar tarafından bu illere 29 tır, 21 kamyon, 41 kamyonet, 2 minibüs gıda, yakacak, kıyafet ve ekipman malzemeleri gönderildi.

Diyarbakır’daki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa illerine 34 tır, 17 kamyon, 7 kamyonet, 12 transit, 1 minibüs gıda, ekipman, tıbbi malzeme ve yakacak malzemeleri gönderildi. Diyarbakır’da bulunan özel şirketler tarafından Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’ya 7 tır, 15 kamyon, 18 kamyonet, 1 tanker, 1 çekici, 1 vinç, 1 pikap, 1 minibüs gıda, ekipman, yakacak ve kıyafet malzemeleri gönderildi.