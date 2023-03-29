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Kadir Gecesi’ne kadar tamamlanacak hatimlerin duası depremde hayatını kaybeden vatandaşların aziz ruhlarına bağışlanacak.

Yaşam merkezlerine devam eden kursiyerler, manevi rehberler eşliğinde oluşturdukları okuma halkasıyla Kur’an’ı Kerim okuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 7 kadın yaşam merkezinde mukabele geleneği ile hatim okutmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Yaşam Merkezlerinde depremde hayatını kaybedenler için hatim indiriliyor.

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