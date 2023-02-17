Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenler için Diyarbakır’da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenler için Diyarbakır’da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremde hayatını kaybedenler için, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami’de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.