Diyarbakır’da, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) düzenlenen anma programında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, depremin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Zorluoğlu; vefat yardımı, hane başı destek yardımı, taşıma yardımı, ev sahibine kira yardımı, kiracıya kira yardımı başlıkları altında 2023 fiyatları ile 2.2 milyar liralık bir yardım yapıldığını söyledi.

Kura çekimleri gerçekleştirildiğini belirten Zorluoğlu, "Oğlaklı konutlarında 6 bin 989 adet, Çermik ilçemizde 238, Çüngüş ilçemizde 150, Dicle ilçemizde 146 ve Hazro ilçe merkezinde 142 olmak üzere il ve ilçe merkezlerimizde toplam 7 bin 665 tane konutun kurası çekildi" dedi.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır’da çöken Hisami Apartmanı enkazından 81 saat sonra çıkartılan 9 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız’ı yanına aldı. Vali Zorluoğlu’nun açıklamalarından sonra Ömer Yakut depremde hayatını kaybedenlerin anısına Kur’an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Celal Büyük hayatını kaybedenler için dua etti.

Zorluoğlu, duanın ardından AFAD personeliyle bir araya geldi.