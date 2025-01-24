Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan cami yıkılmayı beklerken, mahalle sakinleri yer tahsisi yapıldığı takdirde cami, taziye evi ve okul yapmayı hedefliyor.

İlçenin kırsal Avcısuyu Mahalle’sindeki 42 yıllık Mehmet Can Camii, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Mahalleli, caminin yıkılmasını beklerken yer tahsisi yapıldığı takdirde cami, taziye evi ve okul yapmayı hedefliyor. Avcısuyu Mahalle Muhtarı Kadir Çakar, caminin asrın felaketinde ağır hasar gördüğünü köylünün cemaatle birlikte camide namaz kılmaktan korktuğunu belirterek, “Camimizin mevcut yeri çok dar olduğundan dolayı gerekli yer tahsisi için yetkililerden, valimizden, il müftülümüz ve tüm müdürlerimizden yardım istiyoruz” dedi. İhtiyar heyeti üyesi İsmet Akti ise caminin depremden dolayı yıkımı yapılacağını ifade ederek, “Köylüler adına valimizden ve DSİ bölge müdürlüğünden yer tahsisinden ricada bulunuyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini arz ediyoruz” şeklinde konuştu.