6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, deprem sonrası yapılan yapılarda sağlamlığıyla bilinen polyurea diye adlandırılan su yalıtım sistemi tercih ediliyor.

Firma sorumlusu Cahit Ten, yaptıkları yalıtım uygulamasının polyurea diye adlandırılan özel bir yalıtım sistemi olduğunu, bu yalıtım sistemini diğerlerinden ayıran en önemli faktör ise tamamıyla insan gücünün minimize edilip makinalarla uygulanmış olması olduğunu söyledi.

Makine ile uygulandığı için malzemenin ömrü de çok uzun olduğunu belirten Ten, polyureanın iki komponentli özel bir malzeme olduğunu, çok fazla kullanım yeri olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinde de kullanıldığına değinen Ten, “Ağır yapılarda, baraj şantiyelerde bu uygulama yapılıyor. Sıcak bir uygulamadır, 80 santigrat derece ısıtılarak özel ekipman ve cihazlarla uygulanıyor. Öncesinde yüzey hazırlığı, astar uygulaması var. Hava şartlarından kesinlikle etkilenmiyor. Depremle birlikte artık yapılarda daha modern, daha teknolojik ürünler kullanılmaya başlandı. Bu malzeme, kendi hacminin yüzde 400’ü kadar esneyebiliyor. Eksi 20 ila artı 80 santigrat derecedeki ısı farklılıklarına mukavemet gösterebiliyor” dedi.

“Deprem sonrasında yaptığımız Avrupa Birliği (AB) okullarında kullanıldı”

Ani deprem sarsıntılarında malzemenin üzerindeki mukavemet betonun çatlamasının önüne geçtiğine dikkat Çeken Ten, şöyle konuştu:

“Bu yönüyle de ayrı bir özelliği olan malzeme. Dünya genelinde farklı projelerde büyük yerlerde kullanılıyordu. Ülkemizde de son zamanlarda büyük yapıların dışında kaliteli inşaat yapılarında kullanılması çok yaygınlaştı. Deprem sonrasında yaptığımız Avrupa Birliği (AB) okullarında kullanıldı. TOKİ şantiyelerinde temellerde ve perdeler ve aynı zamanda teraslarda kullanılıyor. Buradaki yapı sahibi arkadaşlarda yine bu malzemenin özelliğini bildiği için tercih ettiler. Hem geri dönüşümünde, hem de yapının çok uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.”

Bölgede çok fazla talep görmeye başlandığını aktaran Ten, “Bu malzeme yapının her tarafında kullanılabiliyor. Her tarafta su ile tamamıyla ilişkisini kesiyor. Temelde toprakaltı sularının yapı ile nüfus etmesini engelliyor. Haliyle demir ve betonun nemden etkilenmemesini sağlıyor. İşin güzel tarafı, bu kadar özel bir malzeme maliyet anlamında mevcut yalıtım sistemlerinin çok üstüne bir maliyeti yok. Yüzde 20-30 diğer uygulamalardan pahalı bir ürün. Ama uzun sürede sağladığı imkan bir yerde onu tolerans ediyor, hatta hiç göze bile gelmiyor bu fiyat. 5 bin metrekarelik bir yapıyı mevcut şartlardaki ürünlerle yapmaya kalkıştığınızda 25 gün gibi bir sürede bunu tamamlarsınız. Bunu polyurea ile yaptığımızda 5-6 iş günü içinde böyle bir yapıyı teslim ediyoruz. Burada zamandan çok büyük bir tasarruf sağlıyor” ifadelerini kullandı.