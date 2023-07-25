Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden hafriyat kamyonu KGYS kameralarının takılı olduğu direği devirdi.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde 21 ADP 990 plakalı hafriyat kamyonu damperi açık bir şekilde ilerlerken Bismil Köprüsü üstünde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının takılı olduğu direği devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat kapalı olan trafik, direğin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.