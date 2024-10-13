Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde damat ve kuzeninin öldürüldüğü silahlı kavgada, damadın eşi, kayınvalidesi ve kayınbirader yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi üzerinde Genç İpekçi Apartmanı 6’ıncı katında karı koca arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran (29) ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran’a (39) silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, A. B’nin de yaralandığını belirledi. Olay yerinden kaçan şüpheliler gelin E.B., kayınvalide R.Ş. ve kayınbirader A.Ş. (23) yakalanırken firari Ö.B.Ş’nin (27) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü. Damadın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.