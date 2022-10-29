Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vali Ali İhsan Su, “Bu emanete sahip çıkmak için her alanda ve her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vali Ali İhsan Su, “Bu emanete sahip çıkmak için her alanda ve her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark önünde düzenlenen tören, Vali Ali İhsan Su’nun valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşları selamlaması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Mesajın okunmasının ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, “Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını hep birlikte gurur ve kıvançla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Değerli Diyarbakırlılar, yüce milletimiz tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, asla hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmemiştir. Bağımsızlığı karakteri olan yüce milletimiz, istiklal ve istikbaline yönelen tüm tehditleri bertaraf etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde 7’den 70’e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan yüce milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen ve milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak vazifesidir. Cumhuriyeti yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idare olarak tarif eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz’ diyerek bizlere emanet etmiştir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için her alanda ve her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhuriyetin 99. yıldönümü koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Su tarafından madalyaları verilirken, ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi, kamu kurum ve kuruluş, öğrenciler, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, il jandarma komutanlığına bağlı zırhlı araçlar, kobra ve skorsky helikopterlerinin uçuşu ve geçiş töreniyle program son buldu.

Törene Vali Ali İhsan Su, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.