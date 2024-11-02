Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri aldığı kararla çöp toplama saatlerini güncelledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir belediyeleri ile oluşturduğu İl Zabıta ve Temizlik Koordinasyon Kurulu, kentteki temizlik çalışmalarıyla ilgili yeni karar aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan başkanlığında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Yalçın, Zabıta Dairesi Başkanı Veysi Rüzgar, Katı Atık Yönetimi Şube Müdürü Mehmet Baran ve ilçe belediye başkan yardımcılarının katıldığı toplantı, Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çöp toplama saatleri sabah 05.00-07.00, öğlen 13.00-15.00 ve akşam 19.00-21.00 olarak belirlendi.

Temizlik işlerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi için kullanılan araçlara eksik sensör ve kamera cihazlarının takılması kararlaştırıldığı toplantıda, Diclekent Bulvarı’nın temizliği 15 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Temizlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin semt pazarı dernekleri ile görüşmesi için karar alındı. Görüşmelerinde ardından kentte kurulan semt pazarlarında esnafa çöp poşeti dağıtılarak alanların kirlenmesinin önüne geçilecek.

Zabıta ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları ekiplerinin yürüteceği çalışmaların değerlendirildiği İl Zabıta ve Temizlik Koordinasyon Kurulu toplantıları ayda bir düzenlenmeye devam edilecek.