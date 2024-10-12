Diyarbakır’da havaların soğumasıyla birlikte çocuklar, yaz boyunca serinledikleri tarihi Anzele Suyu’na veda etmek için girdi.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki tarihi Anzele Suyu’na yaz dönemi boyunca serinlemek amacıyla giren çocuklar, havalar soğumadan önce de veda etmek amacıyla girdi. Suya giren çocuklardan İbrahim Polat, “Havalar soğudu. Son Anzele’ye gelişimiz. Son yüzüşümüzü yapacağız artık. Çok zevk alıyorum, arkadaşlarımla eğleniyorum” dedi.

Soğuk havanın etkisiyle ziyaretçi sayısının azalmasından şikayetçi olan çocuklardan Murat Altıner ise, “Millet eskiden buraya geliyordu. 50-60 kişiydik, şu anda 20 kişiyiz. Kimse gelmiyor, artık hava soğuk oldu. Artık gelmeyeceğim” ifadelerini kullandı.