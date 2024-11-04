Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğiyle 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda ’Çocukla Adli Görüşmeci’ sertifikalı eğitim programı başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Diyarbakır barosu temsilcisi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Suat Dönmez, Cumhuriyet Savcısı Sertaç Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve Yardımcısı Ayşenur Baysal, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Psikolog Didem Yazıcı, Hemşire Havva Görmez, Unicef Çocuk Koruma Birim Sorumlusu İrem Derya Çağlayan, Adli Tıp Grup Başkanı Uz. Dr. Eren Akgündüz, Adli Tıp Uzmanı Sedat Güldoğan, Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Samancı, ÇİM Sorumlu Hekimi Dr. Eylem Pamukçu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla eğitim programının açılış töreni yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Çocuklarımız toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri, geleceğimizin teminatıdır. Bu toplantının amacı bakanlığımız bünyesinde kurulan çocuk izlem merkezlerinin sağladığı hizmetleri daha iyi anlamak, önemi ve işlevi üzerine konuşmak ve merkezlerimizde görev alacak psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve hemşirelerimizin adli görüşmeci olarak eğitim sertifikasyonunu sağlamaktır. Diyarbakır; Ankara, İzmir ve İstanbul illerinden sonra 4. eğitim merkezi olarak, çocukla adli görüşmeci sertifikalı eğitim programını düzenliyor olmaktan mutluluk duymaktayız. İlimizde ilk defa düzenlediğimiz eğitim programında, 25 ilden 32 katılımcının bulunması gerek sağlık hizmeti sunumunda gerekse sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle Diyarbakır sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.