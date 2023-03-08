Diyarbakır-Silvan karayolunda cipin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda cipin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Silvan istikametine seyir eden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.