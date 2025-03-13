Diyarbakır’da tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla IPARD Programı kapsamında 2024 yılı projelerine toplam 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu destek, makine parkı, arıcılık ve biçerdöver projelerine yapılacak yatırımları kapsayacak.

Kentteki tarım sektörünün modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek yatırımlar kapsamında adımlar atılıyor. Bu doğrultuda, 12 adet Makine Parkı Projesi için 135 milyon 610 bin TL, 39 adet Arıcılık Projesi için ise 22 milyon 291 bin TL tutarında destek sağlanacak. Ayrıca, bölgedeki üretici örgütlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla toplamda 12 üretici örgütüne 16 adet biçerdöver tahsis edilecek.

IPARD Programı aracılığıyla hayata geçirilen projeler, Diyarbakır’ın zengin tarım potansiyelini önemli ölçüde artıracak ve kırsal kalkınma sürecini hızlandıracaktır. Bu projeler, modern tarım tekniklerinin kullanımını teşvik ederek verimliliği artırmanın yanı sıra, kırsal bölgelerdeki ekonomik çeşitliliği destekleyerek yeni iş imkanları oluşturacak ve bölgedeki yaşam kalitesini yükseltecektir.

Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacaktır. Bu sayede, Diyarbakır’ın tarım sektörü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak, kırsal bölgelerdeki refah seviyesi artacak ve bölgenin genel ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacak.