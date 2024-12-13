Diyarbakır’da projeler kapsamında çiftçilere fidan ve malzeme desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar’ın katılımıyla kurum bahçesinde GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi ve Diyarbakır İli Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere fidan ve malzeme dağıtıldı.

Törende konuşan Atalar, üreticilere yapılan desteklerin tarımsal üretimin gelişmesi için önemine değinerek, “Diyarbakır ilimizde 159 bin 513 dekarlık bağ alanında 98 bin 748 ton sofralık üzüm üretilmektedir. Üretimi yapılan sofralık üzümün dekara verimi ortalama 620 kilodur. Projemizden bağcılık faaliyeti yürüten 120 üretici doğrudan yararlanacak. Dolaylı olarak 9 bin 350 üretici olumlu etkilenecek. Müdürlüğümüz ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız olarak 2007-2024 yılları arasında ilimizde toplamda 4 bin 628 üreticimize 57 bin 979 dekar meyve bahçesi tesis ettik. Bahçelerin kurulmasında üreticilerimize toplamda 42 milyon 738 bin TL destek sağladık. Bu projelerin 2024 mali değeri 258,7 milyon TL’dir" dedi.

GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi’nin yüzde 70’i hibe ve yüzde 30’u öz kaynak olmak üzere toplam 7 milyon 129 bin 791 TL’den oluştuğunu belirten Atalar, "Proje kapsamında bağcılık faaliyeti yürüten 120 çiftçimize 120 adet üzüm sıkma makinesi, 120 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 120 adet budama makası dağıttık. Bakanlığımız, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Diyarbakır İli Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; 2021-2024 yılları arasında 6 bin 716 dekar alanda 188 bin 79 adet fıstık çöğürü, 7 bin 38 dekar alanda 281 bin 610 adet badem fidanı ve 681 dekar alanda da 13 bin 617 adet ceviz fidanı olmak üzere toplam 14 bin 435 dekar alanda 483 bin 307 adet fidanla bin 645 yetiştiriciye sert kabuklu meyve bahçesi tesis ettik. 2021-2024 yılları arasında tesis edilen meyve bahçeleriyle ilimiz çiftçilerine, Toplam 14 milyon 861 bin 125 TL destek sağladık” ifadelerini kullandık.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreni, üreticilerle yapılan sohbetin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.