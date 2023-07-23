Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde “Tarih Yazan Çocuklar Projesi" ile çocuklar, camilerde önemli şahsiyetlerin hayatlarını ve zararlı alışkanlıklardan korunmanın yolunu eğlenerek öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliği ile “Tarih Yazan Çocuklar Projesi" çerçevesinde çocukların sanal ve sahte kahramanlar yerine tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla camilerde Selahaddin Eyyubi ve Sezai Karakoç canlandırılarak, hayatından kesitler anlatıldı. Etkinlik boyunca çocuklar ilahiler okuyup eğlendi.

Silvan İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörü Abdulkadir Tekdal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaz Kur’an kurslarında engellilere yönelik farkındalık, çevre bilinci ve mahremiyet bilinci eğitimi gören gençlere bu sunumları yaptıklarını belirterek, "Selahaddin Eyyubi Camii’nde tarih kokan camide ağırladık, bu sunumları yaptık. En sonda tarih kokan ekip olarak tiyatro sunumunu gerçekleştirdiler. Bizler, gençlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kur’an kursu öğrencisi Hiranur Pulgat, çok güzel bir program olduğunu dile getirerek, "Burada Abdulkadir hocamızdan mahremiyet eğitimi, teknoloji eğitimi, özel hayat ile ilgili eğitim aldık. Çok güzeldi. İlçe müftülüğümüz ayarlamıştı. Engellilerle ilgili bilgileri de öğrendik, empati kurduk, onların yerinde olduğumuzda gerçekten nasıl bir durumda olduklarını anladık. Silvan İlçe Müftülüğümüze ve Diyarbakır’dan gelen ekibe de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mansur Ezer adlı öğrenci ise, etkinliğin çok hoşuna gittiğini ifade ederek, "Engelli bireylerle alakalı bize empati duygusunu kazandırdılar. Tütün ile alakalı olarak bize zararlı olduğunu anlattılar. Açıkçası bize farkındalık oluşturdular. Diyarbakır’dan gelen tiyatro grubuna ve Silvan İlçe Müftülüğüne çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.