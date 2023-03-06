"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği Diyarbakır’da vatandaşlar çadır kentte Berat Kandili’ni idrak etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği Diyarbakır’da vatandaşlar çadır kentte Berat Kandili’ni idrak etti.

Depremlerden etkilenen 11 ilden Diyarbakır’da Berat Kandili çadır kentte gerçekleşen programla da idrak edildi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan pProgramda imam hatip ve müezzinlerce Mevlid-i Şerif ile ilahiler okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Diyarbakır İl Vaizi Muhammet Tayip Elçi, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Depremzedelerin Berat Kandili’ni kutlayarak dua eden Elçi, “Malum tam bir ay önce 11 vilayetimizi etkileyen büyük bir depremle sarsıldık. Bir taraftan yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, şu anda da Diyarbakır’da çadır kentteyiz. Bu mübarek Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesindeyiz. Bizler de müftülüğümüz, belediyelerimizle beraber çadır kentte kalan kardeşlerimizle birlikte geceyi ihya etmeye çalıştık. Kur’an-ı Kerim’lerin okunması, gecenin önemiyle ilgili sohbetin yapılması, mevlidin okunması, ilahilerin söylenmesi suretiyle buradaki mağdur kardeşlerimizle birlikte bu geceyi ihya etmeye çalıştık. Başta depremzede kardeşlerimizin ve şehitlerimizin zümresine, öbür dünyaya yolcu ettiğimiz 46 bini aşkın kardeşlerimizin beratına vesile kılmasını niyaz ediyorum. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Depremde mağdur olan tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açmasını Rabbimden niyaz ederek geceyi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çadır kentte ailesiyle kalan Eyyüp Boyraz, evlerinin orta hasarlı olduğunu belirterek, “Evimiz orta hasarlıydı. Allah razı olsun devletimizden bize çadır verdiler, orada kalıyoruz. Allah kandilimizi mübarek eylesin, devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.