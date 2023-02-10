Diyarbakır’da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı’nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.