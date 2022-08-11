Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına 2 bin Oya ağacı dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına 2 bin Oya ağacı dikti.

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve estetik bir kent için bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2022 planlamasında kentin belirlenen cadde, refüj, park ve kavşaklarına dekoratif bitkilerden olan oya ağacı dikti.

Ekipler, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Caddesi, Havaalanı Yonca Kavşağı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Araştırma Kavşağı, Dicle Vadisi, Hz Süleyman Parkı, Kurşunlu Cami çevresi, Sümerpark, Selahattin Eyyubi Caddesi ve Musa Anter Caddesi’ne Çiçek dönemi uzun olan 2 bin Oya ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların iyi bir şekilde gelişmesi için toprağa bol miktarda gübre ve vitamin takviyesinde bulundu. Sulamanın düzenli şekilde yapıldığı çalışmada ayrıca oya ağacının zararlı haşerelerden etkilenmemesi için de belirli aralıklarla ilaçlama çalışması yapıldı.