Diyarbakır’da 4 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır’da 4 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaköy ilçesinde 4 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda çalınan hayvanların Y.K. ve H.H. tarafından Dicle ilçesinde satıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.