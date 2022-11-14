Diyarbakır’da, Yaşar Evirgen, 11 Kasım 1953 tarihinde çıkardığı Yeni Yurt Gazetesi 61 yıl aralıksız yayın hayatını sürdürdü. Evirgen, bu dönemlerde, aralarında Adnan Menderes’ten Celal Bayar’a, Süleyman Demirel’den Fuat Köprülü’ye kadar kadar birçok bürokratın el yazmasıyla defterine not düşürdü. Oğlu İbrahim Evirgen ise günümüzde elinden geldikçe bu geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Diyarbakır’da, Yaşar Evirgen, 11 Kasım 1953 tarihinde çıkardığı Yeni Yurt Gazetesi 61 yıl aralıksız yayın hayatını sürdürdü. Evirgen, bu dönemlerde, aralarında Adnan Menderes’ten Celal Bayar’a, Süleyman Demirel’den Fuat Köprülü’ye kadar kadar birçok bürokratın el yazmasıyla defterine not düşürdü. Oğlu İbrahim Evirgen ise günümüzde elinden geldikçe bu geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Diyarbakır’da yaşayan İbrahim Evirgen’in babası Yaşar Evirgen, bir dönem faaliyet gösteren Yeni Yurt Gazetesi’nin kurucusu olup, gazetenin 61 yıl yayın hayatını sürdürdü. Baba Evirgen, bu zaman zarfında görüştüğü dönemin cumhurbaşkanları, bakanları, valileri ve milletvekillerine not olarak tuttuğu defteri imzalatıp tarihe not düştü.

2005 yılında baba mesleği olan gazeteciliğe başladığını belirten Evirgen, “1955 yılında Diyarbakır’da doğdum. Dicle Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliğini bitirdim. 1980 yılında Diyarbakır’da İngilizce öğretmenliğine başladım. Aralıksız çeşitli ortaokul ve liselerde ortaokul öğretmenliği yaptım. 2005 yılında emekliliğe ayrılarak baba mesleği olan gazeteciliğe başladım. Daha sonra 10 yıl aralıksız Yeni Yurt Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yaptım” dedi.

Geçmiş dönemde faaliyet gösteren gazetenin arşivini İhlas Haber Ajansı muhabiriyle paylaşan Evirgen, “3 Ağustos 1969 tarihinde çıkan Diyarbekir Gazetesi Anadolu’da çıkan ilk gazetelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gazete hiç ara vermeden 94 yıl yayın yapıyor. En son gazetenin sahibi vefat ettikten sonra gazete kapanıyor. Diyarbekir Gazetesinden sonra en fazla yayın hayatı süren diğer gazetelerden biri bir zamanlar faaliyet gösteren Yeni Yurt Gazetesidir. Merhum babam Yaşar Evirgen’nin 11 Kasım 1953 tarihinde çıkardığı gazete aralıksız yayın hayatını 61 yıl sürdürdü. Bu gazetenin arşivlerinin içerisinde bulunuyoruz. Son 40 yılın bütün arşivi burada” ifadelerine yer verdi.

Babasının tuttuğu defterin ilk sayfasında Adnan Menderes’in ıslak imza ve yazısının bulunduğunu söyleyen Evirgen, “Babamın bu gazetede çok önemli anıları oldu. O anılardan biri de rahmetli babamın hatıra defterdir. Bu defteri 1950 yılında tutmaya başlamış. İlk sayfasında merhum Başbakan Adnan Menderes yazısı bulunmaktadır. Hemen üstünde yine 1950 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın notu ve imzası bulunmakta. Sonraki sayfada 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yazısı ve imzası bulunmaktadır. Eski bakanlardan Fuat Köprülü, Sadettin Bilgiç, Cihat Bilgehan ve Mehdi Eker gibi değerli insanlar babamın bu özel defterini imzalayarak tarihe not düştüler” diye konuştu.

Son olarak imza geleneğini devam ettirdiğini belirten Evirgen, Diyarbakır’da basın müzesinin açılması için yetkililere çağrıda bulunarak, “Bu defteri rahmetli babamdan sonra ben devam ettirdim. Diyarbakır’a ziyarete gelen değerli insanlara imzalatmaya çalıştırdım. Bu defterin benim için çok önemli hatırası bulunmakta. Çünkü çok değerli Aşık İhsani’den Diyarbakır Valilerine kadar, birçok sanatçıdan Abdurrahman Dilipak’a kadar bir sürü değerli insan yazdığı yazılar bulunmaktadır. Bunları ileride bir kitap yapmayı ve tarihe not düşmeyi istiyorum” ifadelerinde bulundu.