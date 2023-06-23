Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde boşta akan kaynak suların tarımsal amaçla kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokolle Çermik ve Çüngüş ilçelerinde boşta akan kaynak sularını boru döşeme ve kanal yapımı ile çiftçilere ulaştıracak.

Projeyle, su kaynaklarının her iki ilçenin tüm mahallelerinde tarıma elverişli sulamanın yapılabilmesi ve su kaybının önlemesi için su iletimi kapalı ve açık kanallarla gerçekleştirilecek.

Proje çerçevesinde Çermik ilçesinin Sinek, Elifuşağı, Aşağı Şeyhler, İncili, Bademli, Şeyhandede ve Gözeller Mahallelerinde 14 bin 500 metre trapez kanal yapılacak.

Çüngüş ilçesinde ise Şahabezi, Oyuklu, Malkaya, Elmadere, Seferuşağı, Değirmensuyu, Avut, Akbaşak, Atalar ve Balcılar Mahallelerinde 16 bin 880 metre boru döşenecek ve bin 350 metre trapez kanal yapımı gerçekleştirilecek.