Diyarbakır’da birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tarihi ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına ilişkin 21-25 Kasım tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede 21-22 Kasım günü meydana gelen hırsızlık vakasına ilişkin işyerinden kamera ve şüpheli şahısların tespitine yönelik geniş çalışma başlatıldı. Çalışmanın neticesinde metruk binalara yapılan operasyonla içime hazır 50 kilogram tütün, 7 çuval toplamda 350 kilogram kıyılmamış tütün ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgisi bulunup ve birçok suçtan kaydı bulunan S.K, O.U, M.K ve Y.A suç eşyalarıyla birlikte ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi.