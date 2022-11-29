Diyarbakır’da birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tarihi ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına ilişkin 21-25 Kasım tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede 21-22 Kasım günü meydana gelen hırsızlık vakasına ilişkin işyerinden kamera ve şüpheli şahısların tespitine yönelik geniş çalışma başlatıldı. Çalışmanın neticesinde metruk binalara yapılan operasyonla içime hazır 50 kilogram tütün, 7 çuval toplamda 350 kilogram kıyılmamış tütün ele geçirildi.

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Öte yandan, olayla ilgisi bulunup ve birçok suçtan kaydı bulunan S.K, O.U, M.K ve Y.A suç eşyalarıyla birlikte ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi.