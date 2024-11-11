Diyarbakır’da bir kafe, çıkan yangında kül oldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki kafeye sıçradı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir kafe kullanılamaz hale gelirken yangının sıçradığı kafede de hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.