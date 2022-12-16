Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde eğitim gören öğrenciler, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilere eğitmenler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası hakkında bilgi vererek yerli malının önemini, tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemini aktarıldı.

Öğrenciler, yerli malının sağlık açısından da faydalarının anlatıldığı bilgilendirme sonrası merak ettikleri soruları eğitmenlerine sorarak bilgi sahibi oldu. Görsel Sanat Kulübü öğrencileri yapmış oldukları resimlerle hünerlerini sergilerken, öğrenciler günün anlam ve önemi için şiirler okudu, yöresel oyunlar oynadı.

Öğrenciler, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaşarak kutladı.

Yerli malı etkinliğine katılan öğrencilerden Şevval Özkan, 2 yıldır bilgievinden faydalandığını ve notlarında büyük bir yükseliş olduğunu söyledi. Bilgievinde derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklere de katıldığını belirten Özkan, “Bugün de Yerli Malı Haftasını kutladık. Yerli malının ne olduğunu, nasıl olduğunu öğrendik. Bazılarımız evden börek, çörek getirmişlerdi, onları yedik, eğlendik, oyunlar oynadık. Yerli malının ne olduğu hakkında bilgiler aldık. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum, onlar sayesinde bu düzeye geldim, daha iyiyim onlar sayesinde, çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlayan öğrenciler, eğitmenleriyle beraber toplu hatıra fotoğrafları çekti.