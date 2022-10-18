Diyarbakır’da çiftçilerin yüzünü güldüren pamuk hasadı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun Bismil ilçesinde düzenlenen ’Tarla Günü Pamuk Hasadı’ programına katılımıyla başladı.

Diyarbakır’da çiftçilerin yüzünü güldüren pamuk hasadı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun Bismil ilçesinde düzenlenen ’Tarla Günü Pamuk Hasadı’ programına katılımıyla başladı.

Bismil’in Köseli Mahallesi’nde yetiştirilen pamuk hasadı programına katılan Vali Su, biçerdövere binip ilk hasadı gerçekleştirdi. Düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Su, pamuk ekiminin Diyarbakır için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çiftçilere bol kazançlar diledi.

2022 yılında 810 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Su, “Ekimde ilimizde geçen yıla göre yüzde 48’lik bir artış var. Pamuk hakikaten çok önemli bir ürünümüz. Bu ekimlerin arttırılması gayet güzel. Devletimiz ve hükümetimiz çiftçilerimize ciddi destekler sağlamakta. Geçen yıl 76 lira olan gübre ve mazot desteği bu yıl yüzde 280 artarak 271 TL’ye çıkarılmıştır. Bu seneki rekoltemiz tahminen 438 bin ton olarak bekleniyor. Tüm çiftçilerimize helalinden bol kazançlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hasadın ardından vali ve beraberindekiler, hasadı gerçekleşen tarlada çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.