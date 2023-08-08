Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama altyapılarını güçlendirmek amacıyla gölet yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçmişte yapılan ve kullanılmaz hale gelen göletleri onarmaya ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.

Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, saha çalışması yürüterek durum tespitinde bulunuyor.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında 2023 yılı için Silvan, Hazro, Kulp, Lice ve Kayapınar’da 24 gölet için proje hazırladı.

Proje kapsamında Silvan’da 8, Hazro’da 2 göletin yapım, bakım ve onarımı tamamladı.

Ekipler, Silvan’da 8 Hazro’da 2, Kulp’ta 2, Kayapınar’da 1 ve Lice’de 1 göletin yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.