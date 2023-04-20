Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere ekipman ve hijyen ürünleri desteğinde bulundu.

Yenişehir ilçesinde deprem felaketinden etkilenen küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için hayvancılık işletmelerine malzeme desteğinde bulundu.

Hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilere ‘’Siz Üretin Biz Her Zaman Yanınızdayız’’ sloganıyla destek verdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Bugün dağıtacağımız ve desteklediğimiz hayvancılık işletmeleri ile Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğünde görev yapan veteriner hekimlerine sahada daha iyi çalışmalarına olanak sağlamak, verim kaybını önlemek, buzağı ölümlerini azaltmak amacıyla iç ve dış parazit aşı desteği, sağlık ekipman desteği sağladık. Ayrıca buzağı bakım seti ve büyükbaş hayvan hijyen seti ile ilçemizde 800 Büyükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 13 bin büyükbaş hayvanı ve 120 küçükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 25 bin Küçükbaş hayvanın tamamını destekliyoruz. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan aile işletmeleri başta olmak üzere hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilerimiz destek vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Tören sonrası besici ve üreticilere aşı, ekipman ve hijyen ürünleri dağıtıldı.

Yenişehir Belediyesi’ne bağlı Üçkuyu Mahallesi Nev Bahçe’de düzenlenen törene, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci yanı sıra, daire amirleri ve besiciler katıldı.