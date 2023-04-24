Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcıların satışını önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin maddeye el koydu.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramında çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat satan iş yerlerini denetledi. Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için 97 iş yerinde yaptığı denetimlerde 3 bin patlayıcı ve parlayıcıyı ele geçirdi.

Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, ele geçirdiği maddeleri imha etti.