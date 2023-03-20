Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için "sağanak" uyarısı 3 gün önce yapılmıştı. Şehirde kısa süreli etkili olan sağanak ve doluda, vatandaş tedbirini alıp dışarı çıktı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Diyarbakır’da yağan sağanak ve dolu öğlen saatlerinde etkili oldu. Diyarbakır merkezde cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.