Diyarbakır’da, merkez Bağlar Belediyesi tarafından ilçedeki bağ kültürünü canlandırmak amacıyla yeni bir konseptle hayata geçirilen bağevi park projesi çocukların ilgi odağı haline geldi.

Diyarbakır’da, merkez Bağlar Belediyesi tarafından ilçedeki bağ kültürünü canlandırmak amacıyla yeni bir konseptle hayata geçirilen bağevi park projesi çocukların ilgi odağı haline geldi.

Bağlar Belediyesi tarafından ilçede 35 bin metrekarelik alanda hem bağevi hem de sosyal donatı alanı ve park olarak projelendirilerek hayata geçirilen bölgenin en büyük bağevi, bir zamanlar hakim olan bağ kültürünü merak edenlerin uğrak mekanı haline geldi. Ziyaretçiler arasında en önemli yeri ise çocuklar tutuyor. 22 üzüm çeşidinin üretildiği ve 800’den fazla bağın bulunduğu alanı ziyaret eden çocuklar, bir yandan üzüm bağları arasında keyifli anlar yaşarken, diğer yandan üzüm yetiştiriciliği hakkında bilgilendiriliyor.

Belediye tarafından gün boyunca parkı ziyarete gelen vatandaşlara içecek ikramları da yapılıyor.

Özel bir okulun ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle beraber bağevine geçerek belediye yetkilileri tarafından misafir edildi. Üzüm bağlarını gezen çocuklara üzüm yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi.

Diyarbakır’ın tarihe mal olmuş kültürel bir değerini yeniden hayata geçirdiği için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür eden okul yönetimi ve öğretmenler, çocuklarla beraber mutlu bir şekilde ayrıldı.